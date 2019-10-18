الأمم المتحدة 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسحثت الأمم المتحدة جميع الأطراف في لبنان على ضبط النفس والامتناع عن أي ممارسات من شأنها أن تسهم في تصعيد التوتر أو العنف.وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي اليوم: "إن الأمم المتحدة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في لبنان، بعد أن عمّت المظاهرات بيروت ومدنًا أخرى في البلاد"، موضحًا أن الأمم المتحدة تواصل العمل مع الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليين للتطرق إلى التحديات الملحة التي تواجه لبنان بما فيها الوضع الاقتصادي.// انتهى //23:05ت م0139