الزلفي 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة بالزلفي اجتماع اليوم الجمعة ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة صالح بن عبدالعزيز الحميدي وحضور أعضاء المجلس ، الذي ناقش النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ، ومن ابرزها تحديد موعد عقد الجمعية العمومية ، ومناقشة المساهمة في مشروع ردم أخاديد وادي مرخ وروضة السبلة ، ودراسة المقترح الخاص بإنشاء محمية سويس للحياة الفطرية، ومناقشة تنظيف منتزه الدريسية وتشجيره، ودراسة زراعة المنحدرات الجبلية.وأوصى المجلس بالعديد من التوصيات تجاه ما تمت مناقشته ، وأقر تحديد موعد بدء مهرجان الأرطى الثالث اعتباراً من يوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 وتحديد موعد بدء مهرجان الطلح يوم الجمعة 8 نوفمبر 2019، والموافقة على تشجير مواقف السيارات على طريق الأرطاوية، والموافقة على غرس المزيد من الأشجار في الحدائق العامة ، والتوجيه بعقد منتدى متخصص بالحفاظ على البيئة بمحافظة الزلفي وتشكيل لجنة للإعداد له ، وإقامة معرض لتوثيق النباتات المهددة بالانقراض.وأثنى الحميدي في ختام الاجتماع على ما قامت به الجمعية خلال الفترة الماضية من برامج وأنشطه كان لها طيب الأثر في رفع مستوى الوعي البيئي مشيراً إلى النجاحات التي تحققت في جميع البرامج المنفذة سابقاً بفضل تضافر الجهود وتكاملها بين الجمعية والأجهزة الحكومية بالمحافظة إضافة وجهود المتطوعين ومحبي البيئة.// انتهى //00:11ت م0145