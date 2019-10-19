نيويورك 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على تراجع.وانخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 68ر255 نقطة، ما نسبته 95ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 20ر26770 نقطة، بينما هبط مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا بنسبة 39ر0 في المئة، ما يعادل 75ر11 نقطة، ليغلق عند مستوى 20ر2986 نقطة.وأنهى مؤشر (ناسداك) المجمع تداولاته منخفضًا بمقدار 31ر67 نقطة، ما نسبته 83ر0 في المئة، ليصل إلى مستوى 54ر9089 نقطة.// انتهى //01:28ت م0147