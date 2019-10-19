الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:المملكة تعوّل على مجال الفضاء لإحداث نقلات كبرى في المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية.أمير جازان ونائبه يتسلمان ديوان «قصائد العزم في عاصفة الحزم».مركز الملك سلمان يقدم 1,062 مشروعاً في 45 دولة.توقيع عقدين لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين في أحداث عدن.د. آل الشيخ يوجه بزيادة مكافآت الفائزين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.المعلمي: المملكة قدمت للبنان النماء وسورية أهدته التفجير والقتل.إمام المسجد النبوي يحذر من الالتجاء إلى الكهنة والمشعوذين.تركيا تخرق «هدنة واشنطن» بعد ساعات.الأهداف غير المعلنة لما يسمى بـ «نبع السلام».300 مدني ضحية التعديات الحوثية و«طارق» يدعو لدفن اتفاق السويد.نتنياهو يدخل «الفترة الحرجة» لتشكيل الحكومة.// يتبع //06:18ت م0003