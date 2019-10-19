نيويورك 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأغلقت بورصة وول ستريت منخفضة امس الجمعة بفعل خسائر كبيرة لأسهم جونسون اند جونسون وبوينج إلى جانب بيانات اقتصادية قاتمة من الصين، وهو ما قلص شهية المستثمرين للمخاطرة وغطى على أرباح إيجابية من بضع شركات.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 255.68 نقطة، أو 0.95 بالمئة، إلى 26770.20 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 11.75 نقطة، أو 0.39 بالمئة، ليغلق عند 2986.20 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 67.31 نقطة، أو 0.83 بالمئة، إلى 8089.54 نقطة.// انتهى //06:21ت م0007