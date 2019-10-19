الأمم المتحدة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسرحبت منظمة الصحة العالمية بالإعلان الصادر عن الوكالة الأوروبية للأدوية، التي توصي بمنح الترخيص للتسويق المشروط للقاح rVSV-ZEBOV-GP، والذي ثبت أنه فعال في حماية السكان ضد فيروس الإيبولا. ويمثل إعلان وكالة الأدوية الأوروبية يوم الجمعة والوكالة الأوروبية للتقييم العلمي للأدوية حجر زاوية يسبق قرار المفوضية الأوروبية بشأن الترخيص. في نفس الوقت، ستتحرك منظمة الصحة العالمية نحو التأهيل المسبق للقاح.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "الموافقة المشروطة على لقاح الإيبولا الأول من نوعه في العالم هي انتصار للصحة العامة وتُظهر تعاونا غير مسبوق بين عشرات الخبراء حول العالم". وأعرب عن خالص امتنانه للمتطوعين في الدراسة والباحثين والعاملين الصحيين في غينيا ودول أخرى، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية "الذين وضعوا أنفسهم في خطر لضمان حماية السكان من خلال هذا اللقاح."وأضاف الدكتور تيدروس: "هذا اللقاح أنقذ بالفعل العديد من الأرواح التي أصيبت بفيروس الإيبولا، وسيساعد قرار الجهة التنظيمية الأوروبية في إنقاذ الكثير على المدى الطويل". كما أضاف الدكتور تيدروس أنه "فخور بالدور الذي تلعبه منظمة الصحة العالمية من دعم البحوث إلى إجراء التجربة في غينيا في عام 2015".// انتهى //06:25ت م0008