طرابلس 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالوقفة الاحتجاجية التى نظمها عدد من الأطباء والمواطنين في طرابلس بهدف التضامن مع زملائهم الأطباء المختطفين أثناء توجههم إلى غدامس، وذلك بالإفراج عنهم.وتابعت الصحف عقد أعضاء مجلس النواب بطبرق جلسة تشاورية في القاهرة قبيل مؤتمر برلين المقرر عقده خلال الأيام المقبلة حيث يقدم المجلس رؤيته للأطراف الدولية بشأن المخرجات من الأزمة الليبية.وتحدثت عن استهداف سلاح الجو الليبي مخازن تحتوي على معدات وذخائر دفاع جوي وصواريخ بمصراتة قادمة من تركيا. وأشارت الصحف إلى تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة التسوية السياسية للأزمة الليبية، والابتعاد عن أي حلول عسكرية.// انتهى //08:44ت م0010