الخرطوم 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان حكومة السودان الاتفاقٍ مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو فى مدينة جوبا مقر دولة جنوب السودان لتحديد ملفات التفاوض السياسي والإنساني والترتيبات الأمنية.وأشارت الصحف إلى إعدام ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 17 من عناصرها رفضوا التوجه للقتال في جبهة قعطبة شمال غربي الضالع، حسبما أفادت مصادر محلية وعسكرية يمنية. وتحدثت عن إصابة نحو 70 فلسطينيًا بجروح وحالات اختناق أمس في مواجهات مع الاحتلال ضمن تظاهرات مسيرات العودة الأسبوعية شرق قطاع غزة.ونقلت صحف الصباح عن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن لبنان يمر بظرف عصيب ليس له سابقة في التاريخ. وأشارت إلى انفجارات مسجد بشرق أفغانستان التي أسفرت عن مقتل 62 شخصًا وإصابة 100 آخرين بجروح.// انتهى //08:58ت م0012