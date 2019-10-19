جيزان 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واستنظم غرفة جازان غدًا، اللقاء التعريفي بالمرحلة الثالثة لبرامج دعم رياديي ورياديات الأعمال بمنطقة جازان، وذلك بمسرح الغرفة.ويهدف اللقاء إلى التعريف ببرامج بنك التنمية الاجتماعية وبوابة غرفة جازان الالكترونية لقطاع المشروعات، لتمكين شباب وفتيات الوطن من مواكبة مستجدات سوق العمل وتكريس ثقافة العمل الحر.// انتهى //09:34ت م0014