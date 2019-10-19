عام / مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا بعد انهيار سد بمنجم ذهب في سيبيريا
السبت 1441/2/20 هـ الموافق 2019/10/19 م واس
موسكو 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس
لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا حتفهم اليوم بعد انهيار أحد السدود في منجم ذهب جنوب مدينة كراسنويارسك في سيبيريا.
وقالت لجنة تحقيقات روسية في بيان: "قُتل 11 شخصًا في الحادث وفقُا للمعلومات المبدئية ونُقل 14 عاملًا مصابا إلى المستشفيات ".
وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلًا عن خدمة الطوارئ أن هناك ما يزيد على 12 عاملًا في عداد المفقودين.
ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن الأمطار الغزيرة تسببت على ما يبدو في تآكل السد.
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11:11ت م
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