موسكو 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسلقي ما لا يقل عن 11 شخصًا حتفهم اليوم بعد انهيار أحد السدود في منجم ذهب جنوب مدينة كراسنويارسك في سيبيريا.وقالت لجنة تحقيقات روسية في بيان: "قُتل 11 شخصًا في الحادث وفقُا للمعلومات المبدئية ونُقل 14 عاملًا مصابا إلى المستشفيات ".وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلًا عن خدمة الطوارئ أن هناك ما يزيد على 12 عاملًا في عداد المفقودين.ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن الأمطار الغزيرة تسببت على ما يبدو في تآكل السد.// انتهى //11:11ت م0020