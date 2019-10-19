بيروت 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسحلقت طائرة استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض اليوم في أجواء مدينة صيدا اللبنانية.وشوهدت طائرة الاستطلاع وهي تحلق بشكل دائري ولفترة طويلة فوق الأحياء السكنية، والمناطق المجاورة لمدينة صيدا ثم غادرت غربًا باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية.يذكر أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية كثفت خلال الأيام الماضية من طلعاتها الجوية وتحليقها على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة صيدا والمخيمات الفلسطينية المجاورة مما أثار القلق في صفوف المدنيين.// انتهى //11:21ت م0021