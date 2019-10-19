رام الله 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الأنباء عن استشهاد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال على حاجز جبارة جنوب مدينة طولكرم.وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال عددًا من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وتناولت صحف الصباح دعوة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" منطقة العيزرية بمحافظة القدس المحتلة إلى إزالة اللافتات المكتوبة باللغة العبرية واستبدالها بالعربية.وتابعت تصريحات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أنه سيمهل نفسه 72 ساعة للحصول على جواب حاسم من شركائه في الحكم، وتقديم جواب للمواطنين والمجتمع الدولي، وإلا سيكون له كلام آخر.وأوردت الأنباء عن مقتل 62 مصليًا على الأقل وجرح العشرات في انفجار داخل مسجد خلال صلاة الجمعة شرق أفغانستان، غداة إعلان الأمم المتحدة أن أعمال العنف في هذا البلد وصلت إلى مستويات "غير مقبولة".// انتهى //11:25ت م0022