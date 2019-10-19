الجزائر 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 اكتوبر 2019 م واسابرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم مشاركة آلاف المواطنين في مسيرات الحراك السلمي أمس، مشيرةً إلى إصرارهم على ضرورة الاستجابة لمطلب التغيير الجذري لنظام الحكم ورحيل بقية رموز النظام السابق.ونقلت دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى الوقف الفوري للقتال بين الأطراف الليبية والانخراط في مسار التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة.وتابعت الوضع في لبنان، مشيرةً إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري قال إن بلاده تمر بمرحلة صعبة داعيًا القوى السياسية للبحث معًا عن مخرج للأزمة الاقتصادية التي تتسبب في الاحتجاجات.// انتهى //11:32ت م0024