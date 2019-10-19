كابل 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسقتلت القوات الخاصة الأفغانية 16 من مقاتلي طالبان وداعش ودمرت مخابئ للأسلحة في ثلاثة أقاليم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقال مسؤولون عسكريون إن القوات الخاصة ألقت القبض أيضًا على ثمانية مقاتلين من طالبان خلال نفس العمليات ، بحسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء.وأضافوا أن القوات الخاصة قتلت عشرة من مقاتلي داعش في منطقة أشين بإقليم ننكارهار. كما دمرت مخبأ صغيرًا للأسلحة خلال نفس العملية.علاوة على ذلك ، قتلت القوات الخاصة اثنين من مقاتلي طالبان، فيما اعتقلت ستة آخرين ودمرت مخبأ للأسلحة في منطقة جاجاتو بإقليم وارداك.وقتلت القوات الخاصة أربعة عناصر من طالبان فيما اعتقلت اثنين آخرين خلال عملية في منطقة مايواند بمقاطعة قندهار.// انتهى //11:37ت م0025