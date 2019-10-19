جدة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأعلنت اللجنة العلمية لملتقى قراءة النصوص التابعة للنادي الأدبي الثقافي بمحافظة جدة، عقب اجتماعها الرابع، عن محاور ملتقى قراءة النص الـ 16 الذي جاء بعنوان " تحولات الخطاب الأدبي السعودي في الألفية الثالثة "، وذلك بحضور جميع أعضائها ومشاركة نخبة من كبار الأدباء وأبرز النقاد والمتخصصين.وأوضح رئيس النادي الأدبي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي أنه ضمن أهدافنا تطوير هذا الملتقى لينسجم مع تطلعات مثقفي المملكة وليحقق الملتقى أهدافه، لاسيما وأنه من أبرز البرامج الثقافية لنادي جدة الأدبي، حيث أصبح علامة فارقة ومعلماً بارزاً في الثقافة.وأكد أن اللجنة العلمية حددت ثمانية محاور للملتقى الـ 16 وهي : ملامح الهوية الوطنية وتجلياتها في الخطاب الأدبي، القصيدة العمودية وسلطة البقاء، القصيدة الجديدة وأسئلة المرحلة الراهنة، تداخل الأنواع الأدبية من النوع إلى التماهي، الآفاق الجديدة في السرد الأنواع والتقنيات، الأدب السعودي في مقاربات النقد العربي، اتجاهات النقد السعودي بين المنهجية والتطبيق، خطاب النص الدرامي السعودي وقضايا العصر.// انتهى //11:44ت م0027