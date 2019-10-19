إسلام آباد 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تشكيل رئيس الوزراء عمران خان لجنة حكومية للتفاوض مع أحزاب المعارضة لمعالجة تحفظاتها وإقناعها على إلغاء الاحتجاجات التي تنوي تنظيمها ضد الحكومة نهاية الشهر الجاري.وأخبرت عن عزم باكستان على تعزيز قدراتها الدفاعية لمواكبة التحديات التي الأمنية التي تشهدها المنطقة. وأشارت إلى تكثيف باكستان والصين العمل على المرحلة الثانية لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني الذي يشمل على إقامة وحدات صناعية في المناطق الصناعية المخصصة على طول الممر.وتناقلت صحف الصباح إعلان مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" حول إبقاء باكستان على القائمة الرمادية لمراقبة تمويل الإرهاب لغاية فبراير من العام المقبل 2020 م. وعرجت إلى تراجع الإصابات بحمى الضنك في المناطق الشمالية من باكستان مع تراجع درجة حرارة الجو.وتناقلت أنباء مقتل العشرات وإصابة أكثر من مئة بانفجارات وقعت في مسجد بإقليم ننكرهار شرق أفغانستان خلال صلاة الجمعة. كما أخبرت عن منح مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" إيران موعدًا نهائيًا في فبراير 2020 للامتثال لقواعد دولية للحد من تمويل الأنشطة الإرهابية بالمنطقة.// انتهى //11:50ت م0030