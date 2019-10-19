عام / مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم ورشة عمل "ضمان الدعم الفعال في حالات الطوارئ و الانتقال منظور التنقل البشري"
السبت 1441/2/20 هـ الموافق 2019/10/19 م واس
الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس
نظم مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية أمس الأول في مقره بالرياض، ورشة عمل بعنوان " ضمان الدعم الفعال في حالات الطوارئ و الانتقال- منظور التنقل البشري" قدمها عدد من المدربين المختصين.
وتهدف الورشة إلى تحسين فهم النظام الإنساني الدولي وأطر وإجراءات المنظمة الدولية للهجرة لإدارة أزمة الهجرة، وزيادة الوعي بوجود السكان المتأثرين بالأزمات و المخاطر التي يواجهونها، فضلا عن تبادل الخبرات بشأن التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها.
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12:04ت م
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