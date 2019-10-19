تونس 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسظل المشهد السياسي في تونس الموضوع الأبرز في اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، ناقلة تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب التونسي بالنيابة عبدالفتاح مورو، أعلن فيها عن تاريخ الأربعاء القادم لأداء الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية، وتسلمه مهامه رسميًا أمام جلسة عامة يعقدها المجلس ستخصص لهذا الغرض.وكتبت في الإطار أن تونس تعيش على وقع انتظار مآل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، كما تنتظر بشكل أساسي كلمة الرئيس المنتخب إثر تسلمه لمهامه، كلمة يترقبها الكثيرون لمعرفة ما يعتزم الرجل القيام به.وتناولت صحف السبت شن الطائرات الحربية التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، غارات متواصلة منذ أكثر من شهر على مواقع لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج داخل العاصمة طرابلس وضواحيها بهدف السيطرة على العاصمة.ورصدت في الشأن اللبناني تواصل المظاهرات الشعبية لليوم الثاني على التوالي في مدن مختلفة على خلفية قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة، وسط أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد منذ فترة طويلة، وإشارتها إلى نبأ إمهال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري شركاءه في الحكومة 72 ساعة للتوقف عن تعطيل الإصلاحات، وإلا فسوف يتبنى نهجًا مختلفًا.وأشارت إلى تجدد المعارك في بلدة العين شمال سوريا على الرغم من الإعلان عن تعليق العمليات العسكرية التركية عقب اتفاق بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.وأخبرت صحف تونس عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين، في انفجارات وقعت داخل مسجد بشرق أفغانستان، أثناء صلاة الجمعة بمحافظة ننغرهار شرقي أفغانستان.// انتهى //12:05ت م0032