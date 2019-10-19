عمّان 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، استقبال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي نقل له رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني تمحورت حول تطوير التعاون الثنائي وتعزيز التعاون فِي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي ترأسه فنلندا حاليًا.وتحدثت عن إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء جيش الاحتلال على المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة شرقي محافظات قطاع غزة.وتابعت إمهال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من سماهم "شركاء الوطن" في الحكومة ثلاثة أيام للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.واهتمت بتحديد مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) الأربعاء موعدًا لأداء رئيس تونس المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية أمام نواب الشعب.ونشرت توقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية خلال مفاوضاتهما في جوبا على إعلان مبادئ وخارطة طريق للتفاوض بينهما.// انتهى //12:10ت م0034