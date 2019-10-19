القطيف 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسنظم القسم النسائي بمركز رعاية المكفوفين بجمعية مضر الخيرية بمحافظة القطيف التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، فعالية "العصا البيضاء" في كورنيش القطيف، تزامناً مع يوم العصا البيضاء العالمي الذي يوافق 15 من شهر أكتوبر.وتهدف الفعالية لنشر الوعي في المجتمع بثقافة استخدام العصا ومدى أهميتها للمكفوفين بصفتها رمزًا للاستقلالية والثقة والاعتماد على النفس، حيث تعين العصا البيضاء الكفيف على التحرك في محيطه وإنجاز أعماله ومهامه اليومية بسهولة دون مساعدة من أحد، وعادة ما تكون عصًا طويلة وصلبة ذات رأس معدني أو بلاستيكي، يمكن أن يبسطها الكفيف أمامه ويعيد طيها، ليتحسس طريقه ولتحذيره من وجود أية عوائق امامه أو تغير في المكان.وبدأت الفعالية بسير الكفيفات وبأيديهن العصا في المنطقة المخصصة للمشي بكورنيش القطيف، وكانت ردة فعل المتواجدين على الكورنيش إيجابيةً جدًا إذ كان منظر مشي الكفيفات واستخدامهن العصا مثيرًا للانتباه والتساؤل.وفي ختام الفعالية، أعربت منسوبات المركز عن سعادتهن لخوض هذه التجربة، حيث قالت فاطمة الحجر أنها كانت تستخدم العصا في المطارات، وأثناء سفرها للخارج، لكن تجربتها الأولى مع مركز رعاية المكفوفين كان لها طعم مميز، وشعور جميل أعطاها المزيد من الجرأة والثقة.من جانبها أشارت نائب مقرر مركز رعاية المكفوفين أحلام العوامي إلى أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية هو تثقيف المجتمع بأهمية العصا البيضاء لذوي الإعاقة البصرية، و لتشجيع منسوبات المركز على استخدامها في التنقل بين الأماكن باستقلالية ودون مساعدة أحد، إضافة إلى نشر الوعي في المجتمع، وبث الثقة في نفوسهم.// انتهى //12:38ت م0040