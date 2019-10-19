جدة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة واستنكرت الهجوم الذي استهدف مسجد في مقاطعة ننغر هار شرق أفغانستان أمس، خلال الصلاة الذي أودى بحياة أكثر من 60 شخصاً وجرح العشرات.وأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لذوي الضحايا ولحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وشعبهاً، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.وجدد معاليه الموقف الثابت والمبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وتجلياته.// انتهى //12:51ت م0042