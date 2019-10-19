إسلام آباد 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأدانت باكستان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا خلال صلاة الجمعة في إقليم ننجرهار بأفغانستان الذي خلف عشرات القتلى والمصابين.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي اليوم أن باكستان تُدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وتقف تضامنُا مع حكومة أفغانستان وشعبها في حربهم ضد الإرهاب.وأضاف أن باكستان تقف مع أفغانستان، وتشارك أسر الضحايا التعازي والأحزان، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.// انتهى //13:03ت م0045