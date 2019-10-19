لندن 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية بجلسة التصويت التي تجري في مجلس العموم البريطاني اليوم بشأن الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء جونسون الأسبوع الماضي مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".وكتبت الصحف عن قيام آلاف الأشخاص بمسيرة في العاصمة لندن تٌطالب بإجراء استفتاء جديد حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأشارت صحف بريطانيا إلى احتمالية استخدام تركيا الفوسفور الأبيض في عمليتها شمالي سوريا، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تحقق في هذه المزاعم.وتابعت الوضع المتوتر في لبنان الذي شهد مسيرات احتجاجية على تردي الأوضاع الاقتصادية.// انتهى //13:18ت م0047