بريدة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسشهد "رالي القصيم" إثارة غير مسبوقة بتعدد فئاته وتنوع المشاركين من مختلف الدول، وتفاعل الحضور والمهتمين، حيث تجاوز مفهوم المنافسة الرياضية والجذب السياحي فكان ولا يزال فرحة للجمهور الغفير الذي يتابع السباقات عن قُرب.ويعد "رالي القصيم" هدفاً لأصحاب المنافذ التسويقية والمراكز التموينية ومحطات الوقود وأصحاب المنتجعات السياحية، كما ترجم السباق قدرة الشباب السعودي على تحويل رمال الصحراء الذهبية إلى منتج وطني تنافسي به أفضل الراليات العالمية.// انتهى //13:22ت م0048