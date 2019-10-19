بيروت 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسعمت المسيرات والاعتصامات الحاشدة اليوم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد تفويض ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشعيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وطالب اللاجئون الفلسطينيون خلال المسيرات والاعتصامات التي عمت مخيمات نهر البارد والبداوي وبرج البراجنة وعين الحلوة والرشيدية وبرج الشمالي والبص ، المجتمع الدولي بتقديم المساعدة والدعم لوكالة "الأونروا" لضمان استمرار خدماتها دعمًا للاجئين الفلسطينيين.وقدم المشاركون في الاعتصامات والمسيرات مذكرة موحدة إلى المدير العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول ، تضمّنت التأكيد على التمسُّك بوكالة "الأونروا" واستمرار عملها والمطالبة بتخصيص موازنة ثابتة للوكالة لتواصل دورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.يذكر أن عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يبلغ 12 مخيمًا موزعين على مختلف المناطق اللبنانية ، ترفع اللافتات في الشوارع والساحات العامة ، تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد تفويض وكالة "الأونروا".// انتهى //13:24ت م0050