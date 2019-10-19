بيروت 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي التي بدأت اليوم عند الساعة الخامسة فجرًا.وتوجهت السفارة في بيان لها اليوم بالشكر إلى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني، معربةً عن أملها في أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.// انتهى //13:45ت م0054