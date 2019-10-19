بريدة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واستشارك عدد من الجهات الحكومية بمنطقة القصيم ذات العلاقات بسباقات رالي القصيم في تقديم الخدمات على مدار الساعة طوال فترة الرالي، مزودة بسيارات الدفع الرباعي، ومجهزة طبياً لتأمين سلامة المتسابقين، مع قيام تلك الجهات الحكومية بمسح الطرق المؤدية للرالي بشكل دوري, بالإضافة الى وجود طيران الإخلاء الطبي وتقديم الدعم والمساندة للجهات المنظمة والجهات الأمنية، والحفاظ على سلامة وأمن المشاركين بالسباق والجماهير الحاضرة، ومساندة الجهات الإعلامية المشاركة بتغطية الحدث بجميع تفاصيله.ويُعد تضافر الجهات الحكومية علامةً بارزة في مسيرة الرالي منذ انطلاقته, الذي يعكس الحس الوطني الذي يتمتع به العاملين المكلفين من هذه الجهات.// انتهى //14:38ت م0056