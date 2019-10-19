الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة اجتماعه الرابع برئاسة أحمد الصبان وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.وأقر مجلس الادارة اعادة تشكيل ادارة الانضباط برئاسة المهندس عامر المبيض واعتماد لائحة المسابقات والبطولات الداخلية ولائحة مكافآت اللاعبين والمدربين.وناقش مجلس الإدارة سُبل تطوير وزيادة اكاديميات الاتحاد والاطلاع على التقارير المقدمة من عبدالله السنيد المدير التنفيذي للاتحاد التي شملت تقارير مالية وإدارية واللوائح.// انتهى //14:38ت م0057