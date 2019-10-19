المدينة المنورة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة عن اعتزازه بمشاركة المُعلّمين والمُعلّمات في برامج وأنشطة مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" ، وقال سموه "نقدر الجهود التطوعية لجميع الكوادر التعليمية التي تبّنت برامج المبادرة لتحويل تلك القيّم إلى ثقافة وسلوك اجتماعي يُغرس في نفوس الطلاب والطالبات".جاء ذلك خلال تدشين سموه فعاليات مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" لجامعة طيبة وإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة, وذلك في مدرسة دار الأبرار الثانوية, بمشاركة معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني, ومدير عام التعليم ناصر العبدالكريم.وأكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز خلال لقاء منسقي مبادرة "خير أمة" من المعلمين في مدارس تعليم المدينة أن مبادرة خير أمة تنبثق من القيم الإنسانية الموجودة في المجتمع بطبيعة الحال، مشيراً إلى أن تفعيل هذه النوعية من البرامج والفعاليات في المؤسسات التعليمية تسهم في تعزيز القيم الإسلامية بين النشء ليكون سلوكاً اجتماعياً لدى الأجيال القادمة.وقام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بزيارة أحد الفصول الدراسية في المدرسة وفصول الدمج لطلاب التربية الخاصة، بالإضافة إلى الاطلاع على الخدمات التي تقدمها العيادة الطبية المدرسية، ثم انتقل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه إلى مقر معرض التعليم العام لمبادرة "خير أمة" في الصالة الرياضية واطلع سموه على تفاصيل المعرض وأنشطة الطلاب المشاركين في المبادرة.من جهته قدم معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة على تدشين ورعاية برامج وفعاليات الجامعة, ضمن مبادرة خير أمة والدعم اللامحدود الذي تحظى به الجامعة لتحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية.وأوضح معاليه أن الجامعة تشارك ضمن مبادرة خير أمة من خلال إعداد وتنفيذ أكثر من ٣٠ برنامج وفعالية التي من شأنها ترسيخ القيم الأخلاقية وأن يصبح أبناء وبنات المدينة المنورة نموذجاً يحتذى به، مشيراً إلى أن الجامعة شكلت لجنة عليا للمبادرة وخرجت بعدة توصيات أبرزها دعم دراسات وأبحاث المبادرة وتوجيه مشاريع التخرج الطلابية للمساهمة في تحقيق أهدافها وتفعيل دور وحدة العمل التطوعي بالإضافة إلى انشاء منصة للمبادرة على موقع الجامعة لمشاركة منسوبيها.وأضاف أن الجامعة اعتمدت على الميثاق الأخلاقي المهني لجامعة طيبة ليرسم الطريق القويم لجميع منسوبي الجامعة, ويضم العديد من القيم والأخلاقيات المنبثقة من قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وبناء على تميز الجامعة بوجودها في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ملتقى كل المسلمين.من جانبه أكد مدير عام التعليم ناصر العبدالكريم أن تدشين مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" هو استمرار لأهمية تعزيز المبادئ والأخلاق والقيم بين مختلف شرائح المجتمع الذي تعمل عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في برامجها ومبادراتها النوعية كافة الهادفة إلى إثراء القيم والأخلاق واستكمالاً للدور الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة من خلال دعم سموه واهتمامه بالبرامج والمبادرات التي تعزز القيم الأخلاقية وتسهم في نشرها بين جيل من الشباب، وتميز بناء الإنسان اجتماعياً وثقافياً.وأشار إلى أن إدارة التعليم بكافة منسوبيها تسعد بأن بالمشاركة في المبادرة من خلال البرامج والمبادرات المختلفة إيماناً منهم بأهمية نشر أهداف المبادرة بين الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي بالمنطقة.ورفع العبدالكريم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على تدشينه ورعايته لمبادرة "خير أمة" وفتح المجال أمام جميع الجهات بالقطاعين العام والخاص للمشاركة في تحقيق أهدافها وتعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية وتحقيق مفاهيم التلاحم والتعايش.// انتهى //15:05ت م0058