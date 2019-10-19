الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسوقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تعاون فني مشترك مع شركة خالد علي التركي وأولاده القابضة, ضمن مبادرة "شباب مجتمعي" من أجل الإسهام في حوكمة ومأسسة وتنظيم العمل الشبابي في المملكة وتنمية قدرات الشباب السعودي للعمل بشكل احترافي ومهني عن طريق وضع ضوابط لعمل البيئات التي تستهدف الشباب وجعلها أكثر صداقة وجاذبية لهم, حيث وقع المذكرة على هامش مؤتمر العاملين مع الشباب، كل من نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة طامس بن علي الحمادي, ومدير عام شباب مجتمعي بشركة خالد علي التركي وأولاده القابضة المهندس بندر بن حميد الشمري.وسيعمل الجانبان من خلال هذه المذكرة على الإسهام في إعداد مواصفات للعاملين مع الشباب في نطاق العامل مع الشباب، والبيئات الشبابية، والبرامج الشبابية، والمشاركة في نشر وتعميم المواصفات على الجهات العاملة في العمل الشبابي والحث على تطبيقها، إضافة إلى تعميق وعي المجتمع السعودي والمؤسسات الوطنية السعودية باحتياجات وأولويات الشباب السعودي مما يسهم في الاستجابة لها بشكل فعال خاصة وأن الشباب يشكلون النسية الأكبر من السكان في المملكة.وتتضمن هذه المواصفات تنمية الشعور بالمسؤولية المجتمعية عند الشباب السعودي المنخرط في أنشطة وبرامج البيئات والمساحات الصديقة والجادبة للشباب كنتيجة لمشاركتهم في عملية صنع القرار في تلك البيئات.كما تهدف المذكرة إلى تحقيق التكامل في الأدوار لوضع الخطط اللازمة لاعداد وتطوير المواصفات واللوائح الفنية المتعلقة بهذا الجانب وتعزيز أنشطة الجودة والتعاون في مجالات خدمة المجتمع والتنمية المستدامة والشراكات المجتمعية، بالاضافة الى أوجه التعاون في مجال نقل البحوث العلمية والدراسات والمعرفة ذات العلاقة المشتركة بين الطرفين.// انتهى //15:23ت م0061