عام / الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تعلن نقل مواعيدها مؤقتاً لإجراء أعمال صيانة
السبت 1441/2/20 هـ الموافق 2019/10/19 م واس
جدة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس
أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، أنه تقرر وبصفة مؤقتة، نقل جميع المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة 1 "الزاهر"، إلى الفترة المسائية بمكتب العاصمة المقدسة ٢ "الجروشي مول"، وذلك لتعذر استقبال المواطنات في مكتب "الزاهر " لخضوع القسم النسائي، لأعمال صيانة طارئة.
وسيتم تنفيذ إجراءات المواطنات كافة اللاتي يشملهن ذلك خلال الفترة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً بمكتب العاصمة المقدسة٢ "الجروشي مول".
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15:24ت م
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