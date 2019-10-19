جدة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، أنه تقرر وبصفة مؤقتة، نقل جميع المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة 1 "الزاهر"، إلى الفترة المسائية بمكتب العاصمة المقدسة ٢ "الجروشي مول"، وذلك لتعذر استقبال المواطنات في مكتب "الزاهر " لخضوع القسم النسائي، لأعمال صيانة طارئة.وسيتم تنفيذ إجراءات المواطنات كافة اللاتي يشملهن ذلك خلال الفترة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً بمكتب العاصمة المقدسة٢ "الجروشي مول".// انتهى //15:24ت م0062