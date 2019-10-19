الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأقام مركز صحي حي الملك فهد اليوم, برنامجاً توعوياً، للتوعية بضرورة الكشف المبكر لسرطان الثدي, وذلك تزمناً مع الشهر العالمي لسرطان الثدي، بحضور عدد من منسوبي ومنسوبات المركز.وأوضح مدير المركز عبدالمجيد العتيبي أن المركز يقيم كل عام برامج توعوية لجذب السيدات للكشف عن سرطان الثدي في المركز التجارية, تزمناً مع الحملة العالمية لسرطان الثدي, لتشجيع السيدات بالكشف بأشعة الماموجرام للاطمئنان على صحتهن، إلى جانب المحاضرات التوعوية داخل المركز وخارجة وتكثيف جهود المركز بنشر التوعية خلال شهر اكتوبر ومواصلة الجهود طيلة العام من أجل الحد من انتشار سرطان الثدي وتقليل مخاطرة لدي المصابات.واشتمل البرنامج في المركز على معرض مصاحب, بالإضافة إلى محاضرة توعوية عن سرطان الثدي، تناولت عوامل الخطورة، والتقليل من الإصابة، مشيرة إلى أماكن تواجد العيادات الدائمة للكشف عن سرطان الثدي.// انتهى //15:45ت م0066