الباحة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بحضور معالي وزير النقل الدكتور نبيل العمود ، 14 مشروعاً للطرق بالباحة ، وذلك بعد يوم غدٍ بقاعة الحسام للمؤتمرات والاحتفالات بالباحة.وتضمنت مشروعات الطرق التي سيدشنها سموه 48 وصلة جرى إنجازها في مدينة الباحة ومحافظاتها وبطول(239.859) كيلو متراً ، بقيمة إجمالية بلغت نحو (993.778.621.90) ريالاً.// انتهى //16:07ت م0069