الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسشاركت منتخبات القوات المسلحة في منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية السابعة, التي اُفتتحت أمس وتستضيفها مدينة ووهان الصينية خلال الفترة من 18 إلى 28 من الشهر الحالي.وبدأ حفل الافتتاح الذي أقيم بالملعب الرئيسي لمدينة ووهان الرياضية, باستعراض دخول المنتخبات المشاركة, التي بلغ عددها 120 منتخباً من القارات كافة, التي قدمت للمنافسة في 23 لعبة كأكبر حدث رياضي عالمي بعد الأولمبياد الصيفية.بعدها توالت فقرات الحفل بكلمات من مسؤولي الاتحاد الدولي للرياضات العسكرية, وكذلك للدولة المستضيفة, وكلمة مباشرة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية.عقب ذلك انطلقت فقرات الحفل الاستعراضية, التي أبهرت الحضور, بمشاركة فقرات عسكرية وتشكيلات ميدانية مميزة.وقبل ختام الحفل جرى إشعال شعلة البطولة من خلال تناوب استلامها بين عدة أبطال عالميين.وكان رئيس بعثة المنتخبات الرياضية السعودية العسكرية العميد الركن شداد بن طالع العمري, قد أشاد بحماس المنتخبات واللاعبين الذين يمثلون قواتنا المسلحة, وذلك في عدة ألعاب منها ألعاب القوى وتنس الطاولة والتايكوندو والدراجات والرماية, حيث ستنطلق منافسات هذه الألعاب بين المشاركين للظفر بالمراكز الأولى وتحطيم الارقام الدولية.يذكر أن المنتخبات الرياضية للقوات المسلحة تحظى بدعم من معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي, وبمتابعة من رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم, لتذليل المصاعب كافة وتسهيل إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية لتأهيل لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولات الرياضية العالمية// انتهى //16:08ت م0070