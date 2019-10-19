الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسانضمت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى الجمعية العمومية للرابطة الدولية لتقويم التحصيل العلمي (IEA), بعد أن قدمت عرضًا عن الاختبارات والأنشطة البحثية المرتبطة بالتعليم وتجويده, خلال انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية في دورتها الستين, وذلك في مدينة ليوبليانا في سلوفينيا خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر 2019م.وتضمن العرض الذي قدّمه المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم الدكتور عبدالله القاطعي, الاختبارات والأنشطة التي تقوم بها الهيئة, وتُعد جزءاً من متطلبات الانضمام للجمعية العمومية للرابطة.وحول أهمية هذه المشاركة، صرح معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان أن انضمام الهيئة للجمعية العمومية لهذه الرابطة العالمية يُعد نجاحًا دوليًا جديدًا يضاف لنجاحات تميز الجهات الحكومية في الداخل والخارج، ويأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الحضور الدولي المشرف للمملكة في جميع المحافل الدولية.وأضاف الدكتور زمان أن الهيئة تسعى حاليًا لتحقيق المزيد من المشاركات الفاعلة مع المؤسسات الدولية المعنية برفع جودة التعليم.يذكر أن الرابطة الدولية لتقويم التحصيل العلمي (IEA) تقوم على عدة اختبارات دولية أهمها اختبار الاتجاهات العالمية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم (TIMSS)، والدراسة الدولية لقياس تقدم مهارات القراءة في العالم (PIRLS)، والمعرفة والقدرة على استخدام أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا (Computer Literacy)، كما تناقش الجمعية مواضيع تطوير التعليم والتعلم خلال فترة انعقادها.// انتهى //17:06ت م0076