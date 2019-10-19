جدة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واستسلّم معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، رئاسة منبر رؤساء بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف (MDBs) اعتباراً من يناير ٢٠٢٠م ولمدة عام، وجرى هذا الاختيار خلال الاجتماع الدوري لرؤساء بنوك التنمية الدولية في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي World Bank and The International Monetary Fund.ويضم هذا المنبر, الذي تلتئم اجتماعاته ثلاث مرات في العام 12 بنكاً وهم : البنك الدولي WB، و صندوق النقد الدولي IMF، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأفريقي للتنمية AfDB، و بنك الآسيوي للتنمية AsDB، بالإضافة إلى البنك الأوربي للاستثمار EIB، و البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الدول الأمريكية للتنمية IaDB، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، إلى جانب بنك المجلس الأوربي للتنمية CEB، والبنك الجديد للتنمية NDB، وأخيراً البنك الإسلامي للتنمية IsDB.وتتزامن رئاسة البنك لهذا المنبر التنموي الدولي مع تولي المملكة لرئاسة مجموعة العشرين، كما يتيح هذا المنبر فضاء غير رسمي للنفاكر وتبادل الآراء بين رؤساء البنوك الاثني عشر بشأن قضايا التعاون التنموي و تنسيق السياسات والبرامج و دورها في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //17:19ت م0077