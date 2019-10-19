المكلا 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأجرى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي أمس, ضمن حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية, 64 عملية تخصصية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، و60 عملية بالأشعة فوق الصوتية بدون خياطه، و 4 عمليات جراحية للرجال و النساء.وتأتي هذه الحملة حرصا من المملكة ممثلة بالمركز لتخفيف معاناة المرضى المحتاجين.// انتهى //17:34ت م0078