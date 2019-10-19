عمّان 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق بالأردن، حيث بلغ عدد المستفيدين 1240 طالبًا وطالبة.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري في مختلف بيئات اللجوء.// انتهى //17:35ت م0079