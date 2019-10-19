لافيا 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واساختتمت أمس, الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية نيجيريا بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية ، بإنجاز 1.220 عملية جراحية، وتم فحص 13.800 حالة وتوزيع 2.000 نظارة وآلاف الأدوية.واستهدفت الحملة التي استغرقت 15 يومًا مكافحة العمى والأمراض المسببة له لدى المرضى والمصابين الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج، بهدف التخفيف من آلامهم ورفع المعاناة عنهم.ويواصل المركز إرسال حملات طبية تطوعية نوعية إلى عدة دول, خصوصاً تلك التي تعاني بعض مجتمعاتها من أمراض يصعب علاجها محليا، كما تضم الحملات نخبة من الأطباء السعوديين.وتُعد هذه الحملة واحدة من البرامج التطوعية الطبية التي يطلقها المركز دوريا خدمة للإنسانية حول العالم، وذلك انطلاقاً من تشجيع التطوع السعودي الخارجي كأحد البرامج التي تبنّتها رؤية المملكة 2030 وصولاً إلى مليون متطوع.// انتهى //17:36ت م0080