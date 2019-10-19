طرابلس 20 صفر1441 هـ الموافق19 اكتوبر 2019 م واستمكنت القوات البحرية الليبيةمن إنقاذ 148 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية، عن طريق الزورق «فزان» التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس.وأفاد مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية في بيان اليةم : أن من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم، 15 امرأة و11 طفلا، حسب تأكيد ، مشيرًا إلى أن القوارب الثلاثة كانت على مسافات متباينة.وأضاف إنه بعد عملية الإنقاذ جرى تسليم المهاجرين إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية، ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية .// انتهى //17:39ت م0082