عام / الجيش الجزائري يوقف مهربين ومهاجرين غير شرعيين
السبت 1441/2/20 هـ الموافق 2019/10/19 م واس
الجزائر 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس
أوقفت قوات الجيش الجزائري 89 مهاجرا غير شرعي بكل من وهران وعين تيموشنت و سكيكدة والطارف و تلمسان وغرداية كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع .
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن قواتها بتمنراست وعين قزام ضبطت 23 مهرباً وحجزت سيارة رباعية الدفع ، وأوقفت عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار .
وأضاف البيان أن قوات الجيش الجزائري دمرت خمسة مخابئ للإرهابيين بكل من باتنة وسكيكدة، تحتوي 20 لغما تقليدي الصنع وكميات مختلفة ومتنوعة من الذخيرة ومعدات تفجير .
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17:45ت م
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