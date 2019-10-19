الجزائر 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأوقفت قوات الجيش الجزائري 89 مهاجرا غير شرعي بكل من وهران وعين تيموشنت و سكيكدة والطارف و تلمسان وغرداية كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع .وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن قواتها بتمنراست وعين قزام ضبطت 23 مهرباً وحجزت سيارة رباعية الدفع ، وأوقفت عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار .وأضاف البيان أن قوات الجيش الجزائري دمرت خمسة مخابئ للإرهابيين بكل من باتنة وسكيكدة، تحتوي 20 لغما تقليدي الصنع وكميات مختلفة ومتنوعة من الذخيرة ومعدات تفجير .// انتهى //17:45ت م0083