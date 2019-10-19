طرابلس 20 صفر1441 هـ الموافق19 اكتوبر 2019 م واستواصل اجتماعات وفد مجلس النواب المنعقد في طبرق، اليوم في العاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث سبل حل الأزمة الليبية، بناء على دعوة من البرلمان المصري .وكان الناطق باسم مجلس النواب المنعقد في طبرق، عبد الله بليحق، أعلن عقد اجتماع لأعضاء المجلس في القاهرة برعاية مصرية لمحاولة للملمة مجلس النواب، وإيجاد رؤية واحدة لمجلس النواب كممثل شرعي للشعب الليبي قبيل اجتماع برلين المقبل .// انتهى //17:52ت م0085