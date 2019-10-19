الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية تشاي جيوان.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كذلك المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //17:52ت م0086