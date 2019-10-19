سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط
السبت 1441/2/20 هـ الموافق 2019/10/19 م واس
الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية تشاي جيوان.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كذلك المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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17:52ت م
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