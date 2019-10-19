روما 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأهدر فريق اتالانتا فرصة اقتناص صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه لاتسيو 3 - 3 اليوم السبت في المرحلة الثامنة للمسابقة.وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع اتالانتا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث مقابل 12 نقطة للاتسيو في المركز الخامس.ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة قبل اللقاء الذي يجمعه في وقت لاحق اليوم مع ضيفه بولونيا.// انتهى //18:02ت م0087