الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واساستقبل مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع يوم الخميس الماضي, وفداً طلابياً مكوناً من (20) طالباً وثلاثة مشرفين من إحدى المدارس الأهلية بمدينة الرياض.وشاهد الوفد الزائر عرضاَ تعريفياً, مستمعاً لشروحات وافية حول أبرز أنشطة المركز, كما تجول في مرافقه, مطلعاً على المكتبة الفكرية التي تضم نوادر الكتب المتخصصة في المجال الفكري.كما شاهد الطلاب عبر تقنية (VR) عرضاً تفاعلياً لبعض مقاطع الفيديو التوعوية التي أنتجها المركز, فيما تخلل ذلك العديد من النقاشات المفتوحة استمع فيها منسوبو المركز لأبرز استفسارات الطلاب ومشرفيهم وأجابوا عليها.من جهته نوه المركز بمستوى التفاعل الطلابي الذي لمسه من خلال تلك النقاشات, التي أبرزت المستوى التربوي والتعليمي الذي يتلقونه، مثمناً دور إدارة المدارس على هذا الأداء المتقدم وتدعيمه بمثل هذا الاستطلاع عبر زيارة المركز, الذي يُعد الأول عالمياً في تفكيك تفاصيل الأيديولوجية المتطرفة, فضلاً عن تعزيز قيم الوعي بوسطية الإسلام.يذكر أن المركز أطلق عبر حسابات التواصل الاجتماعي لأول مرة في 30 إبريل 2017م رسائله الفكرية التوعوية بثلاث لغات، ويواصل رسالته حالياً عبر أربعة حسابات بأربع لغات هي (العربية والانجليزية والفرنسية والأوردو) ويتابعه أكثر من أربعة ملايين متابع.// انتهى //18:03ت م0089