الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام الدكتور ثامر أبوغلية الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للبراعم والناشئين التي اختتمت أمس الجمعة في جدة بمشاركة 44 رامياً تنافسوا في 4 مسابقات .وسيطر رماة "القرية الرياضية" على غالبية الميداليات حيث حقق عبدالرحمن الجهني "القرية الرياضية" المركز الأول في منافسات القوس الأولمبي لمسافة 25م لفئة الناشئين و جاء ثانياً عبدالرحمن شرقاوي "المدرسة الإسبانية" و حل ثالثاً محمد سعود "أكاديمية بناء الأنسان" .وفي منافسات القوس الأولمبي لمسافة 10م للبراعم حل أولاً مروان فادي "القرية الرياضية" ثم عبدالله جمال "المدرسة الإسبانية" و ثالثاً أحمد فؤاد "القرية الرياضية" .ونال أنس يوسف "القرية الرياضية" على ذهبية منافسات القوس الأولمبي للناشئين لمسافة 18م و حل ثانياً جواد حريري "المدرسة الإسبانية" و ذهبت البرونزية من نصيب هتان باوجيه "أكاديمية بناء الانسان" و حقق زميلة سادن بخاري ذهبية منافسات القوس الأولمبي لمسافة 30م ناشئين و حل محمد بحيري "المدرسة الإسبانية" في المركز الثاني و جاء في المركز الثالث رامي القرية الرياضية أحمد موسى.// انتهى //18:04ت م0090