مدريد 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسمنحت الثلاثية النظيفة التي سجلها برشلونة حامل اللقب في مرمى مضيفه إيبار ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم السبت، الفريق صدارة موقتة على حساب ريال مدريد الذي يحل ضيفا على ريال مايوركا في ختام مباريات اليوم .وتصدر بطل الموسمين الماضيين الترتيب برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان السبت المقبل في "كلاسيكو" الدوري على ملعب كامب نو، لكن المباراة أوجلت والموعد المقترح حاليا هو 18 ديسمبر، على أن يؤكد الاتحاد المحلي ذلك رسميا.// انتهى //18:21ت م0094