الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسيشارك المنتخب السعودي لرفع الأثقال في بطولة آسيا للناشئين والشباب بكوريا الشمالية والتأهيلية لأولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق فعالياتها بعد غدٍ وتستمر حتى 27 اكتوبر الحالي بعاصمة الكورية بيونغ يانغ.ويدخل الأخضر السعودي منافسات البطولة بمشاركة الرباعين نواف المزيدي وعلي العثمان ضمن البعثة التي يترأسها أحمد عسيري والمدير الفني الدكتور خالد قرني والمسؤول المالي هشام الفواز، ويشارك المزيدي يوم الثلاثاء في منافسات وزن 67 كجم بفئة الشباب، فيما يشارك العثمان بمنافسات وزن 89 كجم ببطولتي الناشئين والشباب.وكان المنتخب السعودي قد استعد لهذه البطولة والاستحقاقات القادمة بإقامة العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية، حيث أقام معكسراً بمدينة أبها لمدة 25 يوم، وآخر بجدة لمدة 42 يوم، فيما أقيم معكسراً خارجياً بالعاصمة الأذربيجانية باكو لمدة 60 يوم.// انتهى //18:52ت م0096