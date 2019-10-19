الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسانطلقت يوم الخميس الماضي, فعاليات "بوليفارد الرياض" إحدى أهم مناطق "موسم الرياض", وسط حضور كبير ازدانت به جنبات وساحات المنطقة في أجواء مميزة, وزينت النافورة الراقصة أجواء الفعاليات بعرض ثلاثي الأبعاد, عاش معها الحاضرون من جميع الأعمار أجوائها الفريدة من نوعها, وشكلت عامل جذب سياحي للزوار .كما عاش الحضور تجربة متميزة في فعالية "لونا سينما", وتجربة مشاهدة الأفلام فالهواء الطلق، تحت سماء مزينة بالنجوم، وبشاشات عرض ضخمة.واحتضنت منطقة "البوليفارد" عدداً من المطاعم العالمية والعربية, التي جرى استقطابها خصيصاً لـ"موسم الرياض", كما تضم المنطقة فعالية مسرحيات كوميدية من الفن العربي.يذكر أن "بوليفارد الرياض" تمتد مساحته لأكثر من 400 ألف متر مربع، ويشهد 9 فعاليات لجميع الفئات، أبرزها السينما الخارجية، والعديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية, كما تضم منطقة "بوليفارد الرياض", مسرح محمد عبده الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج، ومسرح الراحل أبو بكر سالم بسعة 6,000 متفرج، بالإضافة إلى مسرح الراحل بكر الشدي بسعة 2,000 متفرج.وتأتي هذه النقلة الترفيهية التي تشهدها العاصمة الرياض خلال هذا الموسم, بدعم مباشر من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ, كما تستقبل وجهات "موسم الرياض" المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة هي : الرياض بوليفارد, وواجهة الرياض, ومعرض الرياض للسيارات, ورياض ونتر وندرلاند, وملاعب الرياض, والحي الدبلوماسي, والمربع, والملز, ووادي نمار, ونبض الرياض, ورياض سفاري, وصحارى الرياض.// انتهى //18:56ت م0097