بروكسل 20 صفر 1441ه الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسطالبت المفوضية الأوروبية اليوم الحكومة البريطانية تقديم إيضاحات بشان الخطوات التي تزمع القيام بها في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي .وقالت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل في تصريح له : إن المفوضية سجلت قيام مجلس العموم البريطاني بتأجيل التصويت على البركسيت وعلى الحكومة البريطانية بابلاغ الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ما تخطط للقيام به .// انتهى //18:56ت م0098